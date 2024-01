Corte do Momo que vai comandar Carnaval de Corumbá será eleita no próximo domingo

PMC

A Corte de Momo que vai comandar o Carnaval de Corumbá 2024 será eleita no próximo domingo, 28 de janeiro. A escolha do Rei Momo, da Rainha e das duas Princesas do maior e mais animado carnaval do Centro-Oeste brasileiro começa às 19 horas, na Praça Generoso Ponce, Centro da cidade.

Treze mulheres disputam o posto de Rainha. São elas: Anelia Regina das Neves, Carmeb Helena Conceição, Cintia Roberta Andrade, Cinthia Ayala, Daiane Andrade, Elenina Silva, Fernanda Costa, Jennyffer Cabral, Josielly Silva, Jucélia Roca, Vanessa Martins, Virginia Silva e Wanessa Lemos.

Já os candidatos a Rei Momo são: Evandro Almeida, Gilson Vieira, Jair Cortez, Leonardo Lima e Reginaldo Sena (Bolita). Todos se apresentam individual e coletivamente. Um júri técnico e artístico será responsável por escolher a Corte. Eles vão avaliar a beleza; apresentação; e simpatia dos candidatos e candidatas.

Será considerado(a) vencedor(a) o(a) candidato(a) que obtiver o maior número de pontos, de acordo com o julgamento da Comissão Julgadora. O Rei e a Rainha faturam um prêmio de R$ 2.750,00 cada. Já as princesas ganham a quantia de R$ 2 mil cada uma das eleitas.

Com assessoria