Corumbá abre 13 postos para campanha de multivacinação neste sábado, dia 30

Vacinação acontece em Corumbá / Renê Marcio/ PMC

A Prefeitura de Corumbá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, disponibiliza no sábado, 30 de setembro, 13 postos para realização de campanha de multivacinação. As vacinas do Calendário Nacional de Imunização estarão disponíveis das 08h às 13 horas.

A campanha de Multivacinação é para a atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade. A vacinação é gratuita e disponibilizada pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

Vão oferecer as doses as seguintes unidades de saúde: Centro de Saúde da Ladeira (Centro); ESF Walter Vitorio (Cravo Vermelho); ESF Breno de Medeiros (Popular Nova); ESF Popular Velha (Popular Velha); ESF Luiz Fragelli (Universitário); ESF Rosimeire Ajala (Beira Rio); ESF Humberto Pereira (Nossa Senhora de Fátima); ESF Gastão de Oliveira (Maria Leite); ESF Ênio Cunha 1 (Cervejaria); ESF Bonifácio Tyaen (Padre Ernesto Sassida); ESF Ranulfo de Jesus (Aeroporto); ESF Padre Ernesto (Dom Bosco) e ESF Lúcia Maria (Kadweus).