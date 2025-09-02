Corumbá abre cadastramento para o Minha Casa Minha Vida

Clóvis Neto/Arquivo PMC

O edital contempla 125 unidades no Residencial dos Ipês I e 56 unidades no Residencial dos Ipês II, destinadas a famílias com renda bruta mensal de até R$ 2.850. Entre os critérios de elegibilidade, estão não possuir imóvel próprio e não ter sido beneficiado por outro programa habitacional completo.

A Prefeitura de Corumbá, por meio da Agência Municipal de Habitação e Regularização Fundiária (AMHARC), segue com o cadastramento e a atualização de dados para interessados em participar da seleção de unidades habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida. As inscrições podem ser feitas online pelo site da Prefeitura ou presencialmente na sede da AMHARC, na Rua Frei Mariano, esquina com a Avenida General Rondon, das 7h30 às 13h30, até 30 de setembro de 2025.

O processo de seleção será realizado pelo sistema HABIX, em parceria com a Agehab/MS, priorizando famílias chefiadas por mulheres, com pessoas com deficiência, idosos, crianças, vítimas de violência doméstica ou moradores de áreas de risco. O edital reserva ainda 50% das unidades para famílias em vulnerabilidade social, 10% para pessoas com deficiência e 5% para idosos. A lista final de selecionados será divulgada após o fechamento das inscrições e análise da documentação.

Para o cadastramento presencial, é necessário apresentar documentos pessoais do titular e cônjuge (identidade, CPF, certidão civil, comprovante de renda, comprovante de endereço e demais documentos específicos para situações especiais, como BPC, pessoa com deficiência ou vítimas de violência doméstica).

A íntegra do Edital de Convocação está disponível na edição de 13 de agosto do DIOCORUMBÁ.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!