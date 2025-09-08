Corumbá abre cadastro para unidades do Minha Casa Minha Vida

Clóvis Neto/Arquivo PMC

O edital abrange imóveis em construção nos empreendimentos Residencial dos Ipês I, com 125 unidades na rua Alexandre de Castro, e Residencial dos Ipês II, com 56 unidades na rua 21 de Setembro. As inscrições podem ser feitas online, pelo site da Prefeitura, ou presencialmente na sede da AMHARC, localizada na rua Frei Mariano, esquina com avenida General Rondon, das 07h30 às 13h30.

A Prefeitura de Corumbá, por meio da Agência Municipal de Habitação e Regularização Fundiária (AMHARC), segue com o cadastramento e atualização de dados para famílias interessadas em participar da seleção de unidades habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida. O prazo para inscrições termina em 30 de setembro de 2025.

Podem participar famílias com renda bruta mensal de até R$ 2.850 que não possuam imóvel próprio nem tenham sido beneficiadas por outro programa habitacional completo. A seleção será realizada pelo sistema HABIX, em parceria com a Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab/MS), com prioridade para famílias chefiadas por mulheres, com pessoas com deficiência, idosos, crianças, vítimas de violência doméstica ou residentes em áreas de risco.

O edital também prevê reservas de 50% das unidades para famílias em situação de vulnerabilidade atendidas por programas sociais, 10% para pessoas com deficiência e 5% para idosos. A lista final de selecionados e suplentes será divulgada após o encerramento do prazo de inscrição e análise da documentação.

Para o cadastramento presencial, os interessados devem apresentar documentos pessoais do titular e do cônjuge, como identidade, CPF, certidões de nascimento ou casamento, carteira de trabalho, comprovante de renda e endereço, além de documentação específica para casos de deficiência, doenças crônicas, microcefalia, situação de vulnerabilidade ou vítimas de violência doméstica.

A íntegra do Edital de Convocação para Cadastramento está disponível na edição de 13 de agosto do DIOCORUMBÁ.

