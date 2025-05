Corumbá abre inscrições para bolsas em projetos musicais

Renê Marcio Carneiro

A Prefeitura de Corumbá, por meio da Fundação da Cultura de Corumbá (FCC), abriu nesta terça-feira, 06 de maio, o processo de seleção de voluntários para o Programa Bolsa Auxílio à Produção Cultural.

Publicado no DIOCORUMBÁ da segunda-feira, 05 de maio, o edital número 01/2025 prevê o preenchimento de 60 vagas para atuação em três projetos mantidos pelo município: a Banda Municipal Manoel Florêncio, o Coral Municipal Cidade Branca e o Coro Infantil Bem-te-vi. As inscrições vão até 09 de maio e devem ser realizadas presencialmente na sede da Academia de Música Manoel Florêncio, localizada na rua Dom Aquino Correa, nº 1.380, das 07h30 às 11 horas.

As bolsas têm valores que variam entre R$ 265 e R$ 1.325 mensais, conforme a categoria e a carga horária. Embora não estabeleça vínculo empregatício, o programa exige dedicação semanal de até oito horas, incluindo atividades de ensaio, apresentações e monitoria. O período inicial de concessão é de 18 meses, com possibilidade de prorrogação por mais 12.

As oportunidades estão divididas em quatro categorias. A primeira, destinada a monitores instrumentistas, contempla 21 vagas para músicos com experiência mínima de cinco anos em instrumentos como clarinete, trompete, tuba, guitarra elétrica e bateria. Já a categoria dois prevê 9 vagas para coralistas adultos e pianista correpetidor. Com 12 vagas, a terceira contempla jovens entre 13 e 24 anos, com pelo menos um ano de experiência musical. A categoria cinco oferece 18 vagas para crianças entre 7 e 13 anos, matriculadas nas turmas de musicalização da rede pública ou bolsistas da rede privada, e cadastradas no CadÚnico.

O processo seletivo será composto por avaliação teórica, prova prática, teste de conjunto coral e entrevista técnica. As audições estão previstas para os dias 12 e 14 de maio, conforme a categoria. Para candidatos enquadrados como PCD (pessoas com deficiência) nos

termos da Lei, a avaliação será adaptada de acordo como a condição do mesmo,

visando garantir igualdade e isonomia na avaliação. Os instrumentos deverão ser levados pelos próprios candidatos, com exceção de teclado, piano, bateria e percussão.

O resultado preliminar será divulgado no DIOCORUMBÁ no dia 19 de maio. Serão desclassificados os candidatos que não comparecerem às audições, deixarem de apresentar a documentação exigida ou fornecerem informações falsas.

A classificação final seguirá critérios técnicos, com possibilidade de recurso apenas para questões formais. Em caso de empate, serão considerados critérios como técnica, leitura musical, entonação e idade, conforme a categoria. Os excedentes comporão lista de suplência com validade de 11 meses.

Entre as vedações previstas no edital, estão a participação de servidores da própria Fundação, militares da ativa e pessoas que já recebam bolsas similares e com horários conflitantes.

A íntegra do edital pode ser conferida no DIOCORUMBÁ da segunda-feira, 05 de maio.

*As informações são da Prefeitura Municipal de Corumbá

