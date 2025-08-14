Acessibilidade

14 de Agosto de 2025 • 20:03

Corumbá abre inscrições para desfile cívico-militar dos 247 anos da cidade

Escola e inscrições devem realizar inscrições até o dia 3 de setembro pelo site da Prefeitura

Redação

Publicado em 14/08/2025 às 16:44

Divulgação/ PMC

A Prefeitura de Corumbá abriu, nesta quarta-feira (13), as inscrições para instituições interessadas em participar do desfile cívico-militar em comemoração aos 247 anos do município. O evento será realizado no próximo mês e reunirá escolas, entidades culturais, instituições sociais e corporações militares.

Cada escola ou entidade poderá inscrever até 80 participantes — com idade mínima de 10 anos —, sem contar integrantes de bandas e fanfarras. As inscrições devem ser feitas até as 16h do dia 3 de setembro, por meio de formulário online disponível no site da prefeitura.

A ordem de participação será definida por sorteio no dia 10 de setembro, no auditório do Centro de Convenções. Para as escolas da Rede Municipal, a sequência será organizada diretamente pela Secretaria de Educação.

A concentração do desfile está marcada para as 14h, com dispersão na esquina da Avenida General Rondon com a Rua Major Gama.

Segundo a resolução que regulamenta o evento, a segurança, logística e organização serão de responsabilidade conjunta da Secretaria Municipal de Educação, Fundação da Cultura, Secretaria de Governo e Gestão Estratégica, Cerimonial, Exército Brasileiro e Guarda Municipal.

O regulamento proíbe manifestações político-partidárias, consumo de bebidas alcoólicas, uso de roupas inadequadas e fogos de artifício. Também estabelece distâncias mínimas entre os grupos para garantir a fluidez do desfile.

