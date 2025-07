Corumbá abre semana de prevenção a acidentes com motociclistas

Ayrton Benites/PMC

A Prefeitura de Corumbá deu início, no sábado (19), à Semana Nacional de Prevenção a Acidentes com Motociclistas, com a realização de um seminário voltado aos mototaxistas cadastrados na Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetrat). O evento, promovido em parceria com a Escola de Governo, teve como tema “Desacelere, o seu bem maior é a vida”.

Realizado no auditório do Paço Municipal, o encontro reuniu profissionais para palestras sobre direção defensiva e saúde do trabalhador, ministradas por Marcelo Cansação Silveira, conselheiro do Cetran-MS e oficial da Polícia Militar, e por Olga Sanabria, psicóloga do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest).