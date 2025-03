CorumbÃ¡ abre vagas para EducaÃ§Ã£o de Jovens e Adultos

A oportunidade de voltar aos estudos está ao alcance de todos! A Rede Municipal de Ensino (REME) está com inscrições abertas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA), voltada para pessoas com 15 anos ou mais que ainda não concluíram o ensino fundamental.

As aulas são realizadas no período noturno, de segunda a sexta-feira, das 18h às 22h, permitindo que os alunos conciliem os estudos com outras atividades diárias. O programa abrange todas as fases do ensino fundamental:

1ª fase: 1º ao 3º ano

2ª fase: 4º e 5º ano

3ª fase: 6º e 7º ano

4ª fase: 8º e 9º ano

Veja onde se inscrever:

As matrículas podem ser feitas diretamente nas seguintes unidades escolares:

Escola Municipal Ângela Maria Perez – 2ª, 3ª e 4ª fase

Escola Municipal Clio Proença – 1ª, 2ª e 4ª fase

Escola Municipal José de Sousa Damy – Todas as fases (1ª a 4ª)

Escola Municipal Pedro Paulo de Medeiros – Todas as fases (1ª a 4ª)

Veja como se inscrever

Basta comparecer a uma das escolas participantes com os documentos pessoais e realizar a matrícula.

Não perca essa chance de transformar sua vida por meio da educação! Inscreva-se e garanta um futuro com mais oportunidades.