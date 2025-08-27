Corumbá amplia manutenção viária, executa lajotamento e recuperação de pavimento

Leonardo Amaral, PMC

A Prefeitura de Corumbá intensificou, em 2025, a recuperação da malha viária do município, com a recomposição de 14.796,83 metros quadrados de pavimento e o fechamento de 4.667 buracos em diferentes pontos da cidade.

O balanço divulgado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (SISP) aponta ainda a recuperação de 160.079,60 metros quadrados de vias não pavimentadas, concentradas em bairros e áreas de expansão.

As intervenções, segundo o Executivo municipal, têm como objetivo não apenas reparar danos no asfalto, mas também garantir segurança, mobilidade e acesso a serviços essenciais. A prioridade foi dada a trechos de maior fluxo de veículos e corredores de ônibus. Já nas regiões sem asfalto, o nivelamento e o reaterro das ruas buscam reduzir transtornos em períodos de chuva e melhorar a circulação do transporte escolar e da coleta de lixo.

O levantamento inclui ainda serviços de recomposição do pavimento após obras da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul). Foram 488 buracos recuperados e 3.307,73 metros quadrados recompostos em diferentes bairros, em pontos que variaram de pequenos trechos a áreas críticas acima de 40 metros quadrados. Segundo a SISP, a medida é essencial para restabelecer a trafegabilidade após intervenções na rede de abastecimento de água e de esgotamento sanitário.

Além do asfalto, a Prefeitura reforçou a manutenção do sistema de drenagem. O relatório registra a recuperação de 1.175 metros de galerias pluviais, a desobstrução de 28 bocas de lobo e a limpeza de três poços de visita. Entre os trechos atendidos estão a rua Pará, com reparo em 150 metros de galeria de concreto, e a rua XV de Novembro, onde 800 metros de galeria em concreto armado receberam manutenção. Também foram contempladas as ruas Barão de Melgaço, General Dutra e Joaquim Murtinho.

No bairro Cravo Vermelho, a Prefeitura desobstruiu 15 bocas de lobo na rua 7 de Setembro e executou a limpeza de poços de visita na mesma região. A medida tem caráter preventivo e busca reduzir riscos de alagamentos e danos à pavimentação durante a temporada de chuvas.

De acordo com a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, há três anos o município não realizava manutenções preventivas nas tubulações de drenagem, o que contribuiu para os alagamentos registrados no início do ano, sobretudo na rua Paraná, até o encontro com a galeria da XV de Novembro.

A secretária de Infraestrutura e Serviços Públicos, Jossiely Godoi da Silva, destacou que o conjunto de ações integra um plano mais amplo de urbanização. “Desde o início do ano, a SISP tem intensificado as ações de lajotamento e de recuperação de ruas e alamedas, devolvendo a mobilidade e o conforto que a população merece. Nossas equipes também atuam diariamente com capina, roçada, pintura de meio-fio e cata-galho, serviços que deixam os bairros mais limpos, mais seguros e mais bonitos”, afirmou.

De acordo com a titular da pasta, a meta é trabalhar com planejamento e proximidade da comunidade. “Cada rua recuperada, cada galho recolhido é sinal de cuidado com o cidadão. Não se trata apenas de obras ou de serviços: trata-se de dignidade, de respeito e de mostrar, na prática, que a Prefeitura está presente na vida das pessoas”, disse.

A administração municipal reforçou ainda a importância da colaboração da população no descarte correto de resíduos sólidos, prática considerada essencial para evitar obstruções no sistema de drenagem.

