Corumbá amplia pontos de coleta de óleo de cozinha e reforça descarte consciente

A campanha enfatiza que a participação da população é fundamental para a preservação dos recursos naturais
A iniciativa busca garantir o descarte adequado / Divulgação/Prefeitura de Corumbá
A Prefeitura de Corumbá, por meio da Fundação de Meio Ambiente do Pantanal, anunciou a ampliação dos pontos de entrega para óleo de cozinha usado na cidade. A medida visa fortalecer a campanha “Só Óleo”, em andamento desde março, e reafirma o compromisso municipal com ações de sustentabilidade e educação ambiental.
A iniciativa busca garantir o descarte adequado de um resíduo que, quando despejado na pia, no solo ou na rede de esgoto, causa sérios danos ambientais, como a contaminação da água e do solo e o entupimento da tubulação. Agora, os moradores podem entregar o óleo usado, armazenado em garrafas plásticas bem vedadas, em diversos locais da cidade.
- Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC);
- Todos os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS);
- Sede da Prefeitura Municipal;
- Ecoponto Municipal.
A campanha enfatiza que a participação da população é fundamental para a preservação dos recursos naturais e para a construção de uma cidade mais limpa e sustentável. “A participação de cada um faz toda a diferença para cuidar do futuro de Corumbá”, reforçou a Fundação de Meio Ambiente.
A ação integra uma política municipal mais ampla de gestão de resíduos e incentivo a práticas ambientais responsáveis, alinhada com a necessidade de reduzir impactos negativos no bioma pantaneiro.
