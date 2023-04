Corumbá amplia vacina bivalente para toda população acima de 18 anos

Gisele Ribeiro/ Prefeitura de Corumbá

A Prefeitura de Corumbá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promoveu nesta terça-feira, 25 de abril, a ampliação da campanha de vacinação contra covid-19 com a dose de reforço bivalente para toda população acima de 18 anos de idade. A medida segue orientação do Ministério da Saúde.

Pode tomar a dose bivalente quem recebeu, pelo menos, duas doses de vacinas monovalentes (Coronavac, Astrazeneca ou Pfizer) no esquema primário ou reforço. A dose mais recente deve ter sido tomada há quatro meses. Quem está com dose em atraso, pode procurar também as unidades de saúde.

O Ministério ressalta que as vacinas têm segurança comprovada, são eficazes e evitam complicações decorrentes da Covid-19. A ampliação tem o objetivo de reforçar a proteção contra a doença e ampliar a cobertura vacinal em todo país. A campanha de imunização com a vacina bivalente foi iniciada em fevereiro para um público específico.

Confira abaixo o cronograma de atendimento nas salas vacinais das UBSF de Corumbá até a sexta-feira, dia 28, e a programação de sábado, 29 de abril.

Atendimento das 07h15 às 10h45 e das 13h15 às 16h45

*Walter Victório – Rua Santa Catarina s/n°, Cravo Vermelho

*Breno de Medeiros – Rua Cyríaco de Toledo s/n°, Popular Nova

*Popular Velha – Rua Teodomiro Serra s/n°, Popular Velha

*Luiz Fragelli – Av. Rio Branco, s/n°, Universitário

*Rosimeire Ajala – Rua Delamare, 384, Centro

*Humberto Pereira – Rua Luiz Feitosa Rodrigues s/n°, esquina com a Rua Duque de Caxias, Nossa Senhora de Fátima

*Gastão de Oliveira – Rua Nossa Senhora da Conceição s/n°, Maria Leite

*Ênio Cunha 1 – Alameda Tamengo s/n°, Cervejaria

*Bonifácio Tiaen – Rua Pastor Carlos Padilha Siqueira, Padre Ernesto Sassida

*Ranulfo Jesus de Vasconcelos, Rua Santos Dumont, 47, Aeroporto

Período vespertino e noturno

*Lúcia Maria – Rua Cyríaco de Toledo s/n°, Guanã, das 13h30 às 16h30 e das 17h às 20h40

Sábado dia 29/04

*Centro de Saúde Dr Moyses dos Reis Amaral – Ladeira Cunha e Cruz, s/nº, Centro - das 08h às 13h

*Bonifácio Tiaen – atendimento das 08h às 13h

*Taquaral – atendimento das 08h às 17h

*São Bartolomeu, Rua Pernambuco s/n°, João de Deus – atendimento das 08h às 13h