Corumbá antecipa folha de maio com reajuste para servidores

Assessoria de Comunicação

A Prefeitura de Corumbá efetuou nesta sexta-feira (30) o pagamento da folha salarial referente ao mês de maio de 2025. O depósito foi realizado ainda dentro do mês trabalhado, mantendo o compromisso da gestão com a pontualidade no pagamento dos servidores públicos.

Além da regularidade, os salários já refletem os reajustes concedidos pela administração: 5,53% para servidores ativos e inativos com paridade, e 7,3% para professores da Rede Municipal de Ensino.