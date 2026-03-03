Acessibilidade

03 de MarÃ§o de 2026

EducaÃ§Ã£o

CorumbÃ¡ anuncia construÃ§Ã£o de nova escola de tempo integral no bairro Cristo Redentor

Unidade terÃ¡ capacidade para 350 alunos do 1º ao 5º ano e representa investimento de R$ 8,3 milhÃµes

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 03/03/2026 Ã s 18:29

A Prefeitura de CorumbÃ¡ reafirma, com este investimento, o trabalho presente no cuidado com a populaÃ§Ã£o / DivulgaÃ§Ã£o

A Prefeitura de Corumbá anunciou a construção de uma nova escola de tempo integral no bairro Cristo Redentor, reforçando o compromisso da gestão municipal com a ampliação da oferta de ensino de qualidade e a melhoria da estrutura educacional na cidade.

A unidade será projetada para atender crianças do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, com capacidade para até 350 alunos. A escola funcionará em dois turnos ou em período integral, oferecendo flexibilidade para atender às necessidades das famílias e garantir mais tempo de aprendizado e desenvolvimento para as crianças.

O investimento total é de R$ 8.358.228,81, recursos que serão aplicados na construção de uma estrutura moderna e adequada às necessidades pedagógicas atuais. A nova escola representa mais acesso à educação, mais oportunidades e mais futuro sendo construído para as crianças corumbaenses.

A iniciativa integra as ações da administração municipal para fortalecer a rede pública de ensino e garantir que a educação transforme realidades cada vez mais perto de onde as famílias vivem. O bairro Cristo Redentor passa a contar com um equipamento público de qualidade, pensado para acolher os estudantes e proporcionar um ambiente favorável ao aprendizado.

A Prefeitura de Corumbá reafirma, com este investimento, o trabalho presente no cuidado com a população e a construção de um futuro melhor para as novas gerações.

TrÃ¢nsito

Prefeitura de Bonito restabelece sinalizaÃ§Ã£o em cruzamento

SemÃ¡foro do cruzamento das ruas 29 de Maio e 24 de Fevereiro volta a operar

Data

Corrida e caminhada marcam homenagens a mulheres em Nioaque

Evento serÃ¡ no dia 7 de marÃ§o, com saÃ­da do estÃ¡dio municipal;

