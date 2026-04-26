Corumbá: casa fica em chamas após curto-circuito em ventilador

Corpo de Bombeiros

Um incêndio em residência mobilizou o Corpo de Bombeiros na noite de ontem em Corumbá, no Mato Grosso do Sul. A ocorrência foi registrada por volta das 22 horas, em um imóvel localizado na Rua 15 de Novembro, entre as ruas Gonçalves Dias e Monte Castelo.

De acordo com as informações, a guarnição foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou um dos cômodos da casa tomado pelas chamas. Imediatamente, os militares iniciaram o combate direto ao fogo utilizando mangotinho, conseguindo controlar a situação com rapidez. Foram utilizados cerca de 200 litros de água para a completa extinção do incêndio.

As causas do incidente foram apuradas ainda no local. Segundo os bombeiros, o fogo teria começado após um curto-circuito em um ventilador de parede. As chamas se espalharam para uma cama e peças de roupa, ficando restritas a esses materiais e não atingindo outras áreas da residência.

Após o controle do incêndio, a equipe realizou o trabalho de rescaldo, procedimento essencial para evitar que novos focos surgissem. Apesar do susto, não houve registro de feridos.

O incêndio resultou apenas em danos materiais no cômodo atingido. O caso serve de alerta para a importância da manutenção de equipamentos elétricos e dos cuidados no uso de aparelhos dentro de residências.