Corumbá celebra 158 anos da Retomada

Ayrton Benites/PMC

Participaram do evento o prefeito Dr. Gabriel, a vice-prefeita Bia Cavassa, o comandante da 18ª Brigada de Infantaria de Fronteira, general José Fernandes Carneiro dos Santos Filho, o comandante do 6º Distrito Naval, contra-almirante Alexandre Amendoeira Nunes, e o presidente da Câmara Municipal, vereador Ubiratan Canhete de Campos Filho (Bira).

Na manhã desta sexta-feira (13), Corumbá comemorou os 158 anos da Retomada com uma cerimônia cívico-militar no Jardim da Independência. O ato contou com a presença de autoridades civis, militares e estudantes da Rede Municipal de Ensino.

A solenidade teve o hasteamento da bandeira do Brasil, ao som do Hino Nacional executado pela banda do 17º Batalhão de Fronteira. Em seguida, foi realizada a deposição de uma coroa de flores aos pés da estátua do marechal Antônio Maria Coelho, herói da Retomada de 1867.

Durante seu discurso, o prefeito destacou a importância simbólica da data. “Este dia representa um marco indelével da bravura, da resiliência e do amor incondicional que o povo corumbaense dedica à sua terra. A Retomada não foi apenas uma vitória militar, mas a afirmação da identidade pantaneira”, afirmou Dr. Gabriel.

A Retomada de Corumbá aconteceu em 13 de junho de 1867, durante a Guerra do Paraguai, quando tropas brasileiras, lideradas por Antônio Maria Coelho, reconquistaram a cidade, ocupada pelos paraguaios desde 1865. A data é feriado municipal, instituído pela Lei nº 985, de 1987.

Retrospecto histórico

Corumbá foi ocupada em janeiro de 1865 por tropas paraguaias sob o comando dos coronéis Vicente Barrios e Izidoro Resquín. Dois anos depois, o então presidente da província de Mato Grosso, Couto Magalhães, organizou a ofensiva para retomar o território.

As tropas brasileiras partiram de Cuiabá no dia 15 de maio de 1867 e chegaram aos arredores de Corumbá em 12 de junho. Na tarde do dia seguinte, o ataque foi iniciado em diversos pontos da cidade. A ação resultou na libertação de Corumbá, com a captura de 27 soldados inimigos e a morte de nove brasileiros, incluindo o tenente Manoel de Pinho e o capitão Cunha e Cruz.

A celebração anual relembra a coragem daqueles que lutaram pela reconquista da cidade e reforça o sentimento de pertencimento da população corumbaense.

