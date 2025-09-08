Corumbá celebra 203 anos da Independência do Brasil

Desfile cívico-militar e hasteamento da bandeira marcam a comemoração na cidade
Renê Marcio Carneiro/PMC
Neste domingo (7), Corumbá comemorou os 203 anos da Independência do Brasil com o hasteamento da Bandeira Nacional na praça da Independência e o tradicional desfile cívico-militar na avenida General Rondon. A solenidade contou com a presença do prefeito Gabriel Alves de Oliveira, da vice-prefeita Bia Cavassa, autoridades civis e militares.
O desfile durou cerca de 45 minutos e teve participação das Forças Armadas, Polícia Militar, Guarda Civil Municipal, além de estudantes da rede municipal e integrantes do Instituto Novo Olhar. A Guarda das Bandeiras Históricas destacou-se com pavilhões utilizados desde 1500 até a Proclamação da República, reforçando o resgate histórico da cidade.
A Independência do Brasil, proclamada em 7 de setembro de 1822, é lembrada nacionalmente como marco da formação do país e é comemorada em todo o território brasileiro com atos cívicos, desfiles e eventos culturais.
