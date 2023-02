Corumbá celebra dia de Nossa Senhora da Candelária / Rene Marcio

Corumbá celebra, nesta quinta-feira (2), o dia de Nossa Senhora da Candelária, Padroeira do município.

Após sete anos, as celebrações de missas comemorativas à Padroeira voltam a ser realizadas na igreja Matriz de Nossa Senhora da Candelária, que foi reaberta ao público em março do ano passado, depois de passar por umprocesso de restauração e requalificação pela Prefeitura. A Missa das Autoridades será celebrada às 10h30, com participação do prefeito Marcelo Iunes.

Ainda nesta quinta-feira, estão previstas outras missas e carreata com a imagem da padroeira de Corumbá; almoço com show musical, além de procissão luminosa seguida da missa solene, a partir das 19h, e show musical.

Ponto facultativo

Amanhã (3), será de ponto facultativo nas repartições públicas municipais.