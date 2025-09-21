Corumbá comemora 247 anos de história, cultura e tradição

Cidade-polo do Pantanal é referência em diversidade cultural, patrimônio histórico e belezas naturais, atraindo turistas e fortalecendo a economia sul-mato-grossense
Município de Corumbá / Divulgação
Corumbá, conhecida como a “Capital do Pantanal”, celebra neste domingo (21) seus 247 anos de fundação. Com rica herança histórica, belezas naturais únicas e forte identidade cultural, o município é um dos principais destinos turísticos de Mato Grosso do Sul e desempenha papel estratégico no desenvolvimento econômico e na preservação do bioma pantaneiro.
Fundada em 21 de setembro de 1778, Corumbá é um dos municípios mais antigos da região Centro-Oeste e tem papel fundamental na formação histórica do Estado. Localizada às margens do rio Paraguai, a cidade foi ponto estratégico para a defesa territorial brasileira e ainda hoje preserva construções históricas, igrejas centenárias e fortalezas que remetem ao período da Guerra do Paraguai.
Além do patrimônio histórico, Corumbá se destaca pelo turismo de natureza. O Pantanal, maior planície alagável do mundo, atrai visitantes de diversas partes do país e do exterior, interessados em safáris fotográficos, pesca esportiva e experiências de contato com a fauna e flora locais.
A cultura corumbaense também é um patrimônio vivo: festas tradicionais como o Banho de São João, reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil, reforçam a identidade local e mantêm viva a tradição passada de geração em geração.
A cidade também se consolida como importante polo econômico e logístico, com atividades ligadas à pecuária, mineração e comércio, além de se destacar como porta de entrada para a integração com países vizinhos, como Bolívia e Paraguai.
Neste aniversário de 247 anos, Corumbá reafirma seu papel como guardiã do Pantanal e celebra seu povo acolhedor, sua cultura plural e sua vocação para o desenvolvimento sustentável.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Corumbá
Do total, R$ 75 mil correspondem a emendas parlamentares apresentadas por ex-vereadores
Esporte
Com ouro, brasileiro se torna maior medalhista verde e amarelo com 4
Incêndio
A área é densamente povoada, aumentando os riscos à segurança da comunidade local
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS