Corumbá comemora 247 anos de história, cultura e tradição

Município de Corumbá / Divulgação

Corumbá, conhecida como a “Capital do Pantanal”, celebra neste domingo (21) seus 247 anos de fundação. Com rica herança histórica, belezas naturais únicas e forte identidade cultural, o município é um dos principais destinos turísticos de Mato Grosso do Sul e desempenha papel estratégico no desenvolvimento econômico e na preservação do bioma pantaneiro.

Fundada em 21 de setembro de 1778, Corumbá é um dos municípios mais antigos da região Centro-Oeste e tem papel fundamental na formação histórica do Estado. Localizada às margens do rio Paraguai, a cidade foi ponto estratégico para a defesa territorial brasileira e ainda hoje preserva construções históricas, igrejas centenárias e fortalezas que remetem ao período da Guerra do Paraguai.

Além do patrimônio histórico, Corumbá se destaca pelo turismo de natureza. O Pantanal, maior planície alagável do mundo, atrai visitantes de diversas partes do país e do exterior, interessados em safáris fotográficos, pesca esportiva e experiências de contato com a fauna e flora locais.

A cultura corumbaense também é um patrimônio vivo: festas tradicionais como o Banho de São João, reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil, reforçam a identidade local e mantêm viva a tradição passada de geração em geração.

A cidade também se consolida como importante polo econômico e logístico, com atividades ligadas à pecuária, mineração e comércio, além de se destacar como porta de entrada para a integração com países vizinhos, como Bolívia e Paraguai.

Neste aniversário de 247 anos, Corumbá reafirma seu papel como guardiã do Pantanal e celebra seu povo acolhedor, sua cultura plural e sua vocação para o desenvolvimento sustentável.

