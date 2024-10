Corumbá confirma o primeiro caso de mpox

IA

O Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde na Fronteira (CIEVS-fronteira) confirmou o primeiro caso de mpox em Corumbá, Mato Grosso do Sul. O paciente, de 27 anos, foi diagnosticado no dia 25 de outubro e está em isolamento domiciliar, recebendo apenas tratamento sintomático. Ele relatou não saber como contraiu a doença e afirmou não ter viajado recentemente.

De acordo com o boletim do CIEVS-fronteira, o paciente passou por testes rápidos para HIV, hepatite B e sífilis, com todos os resultados negativos. A Secretaria de Estado de Saúde (SES) monitora a situação e registra um total de 10 casos confirmados de mpox no estado. Até o momento, a maioria dos casos está em Campo Grande, com 7 confirmações, seguidos por Ponta Porã, com 3 casos, e Corumbá, com 1 caso.

O Monitor de Apoio às Informações em Saúde (MAIS) informa que dos 57 casos notificados de mpox no estado, 47 foram descartados. A maioria dos casos confirmados é de homens, com 40% dos pacientes entre 30 e 39 anos, e 66% dos infectados desconhecem a fonte de contágio.

O que é Mpox?



A doença mpox ficou popularmente conhecida como varíola do macaco. Em maio de 2022, a Sociedade Brasileira de Primatologia (SBPr) publicou um informativo sobre o surto da doença em humanos ocorrido naquele ano, com o seguinte trecho: “O atual surto não tem a participação de macacos na transmissão para seres humanos. Todas as transmissões identificadas até o momento pelas agências de saúde no mundo foram atribuídas à contaminação por transmissão entre pessoas”.



Sintomas



Cansaço, febre, calafrios, dor de cabeça, dor no corpo, ínguas, bolhas ou feridas na pele pode ser a manifestação da mpox, doença viral transmitida de pessoa para pessoa. Vale o alerta: qualquer pessoa pode apresentar os sintomas.