10 de Setembro de 2025 • 16:37

Geral

Corumbá convoca servidores para recadastramento biométrico do vale-transporte

Procedimento obrigatório ocorre de 15 a 30 de setembro e garante continuidade do benefício

Redação

Publicado em 10/09/2025 às 14:43

Renê Marcio Carneiro/PMC

A Prefeitura de Corumbá, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento, Receita e Administração, publicou a Resolução nº 587/2025, convocando os servidores municipais beneficiários do vale-transporte para o recadastramento biométrico obrigatório.

O procedimento será realizado na sede da Viação Cidade Corumbá, localizada na Rua Albuquerque Roque, nº 1733, Bairro Centro América, entre 15 e 30 de setembro, em dias úteis, nos horários das 7h às 11h e das 14h às 17h.

Para efetuar o recadastramento, os servidores devem comparecer pessoalmente com os seguintes documentos:

- Documento oficial de identificação com foto (RG ou equivalente);

- CPF;

- Comprovante de residência atualizado (emitido nos últimos dois meses);

- Cartão de vale-transporte atualmente utilizado;

O comparecimento dentro do prazo é essencial para a manutenção do benefício. O não atendimento poderá resultar na suspensão do recebimento do vale-transporte.

Segundo a Prefeitura, a medida tem o objetivo de atualizar os dados cadastrais e garantir a gestão correta e segura do benefício para os servidores públicos municipais.

Geral

Corumbá celebra 203 anos da Independência do Brasil

