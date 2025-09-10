Corumbá convoca servidores para recadastramento biométrico do vale-transporte

Procedimento obrigatório ocorre de 15 a 30 de setembro e garante continuidade do benefício
Renê Marcio Carneiro/PMC
A Prefeitura de Corumbá, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento, Receita e Administração, publicou a Resolução nº 587/2025, convocando os servidores municipais beneficiários do vale-transporte para o recadastramento biométrico obrigatório.
O procedimento será realizado na sede da Viação Cidade Corumbá, localizada na Rua Albuquerque Roque, nº 1733, Bairro Centro América, entre 15 e 30 de setembro, em dias úteis, nos horários das 7h às 11h e das 14h às 17h.
Para efetuar o recadastramento, os servidores devem comparecer pessoalmente com os seguintes documentos:
- Documento oficial de identificação com foto (RG ou equivalente);
- CPF;
- Comprovante de residência atualizado (emitido nos últimos dois meses);
- Cartão de vale-transporte atualmente utilizado;
O comparecimento dentro do prazo é essencial para a manutenção do benefício. O não atendimento poderá resultar na suspensão do recebimento do vale-transporte.
Segundo a Prefeitura, a medida tem o objetivo de atualizar os dados cadastrais e garantir a gestão correta e segura do benefício para os servidores públicos municipais.
