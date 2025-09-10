Corumbá convoca servidores para recadastramento biométrico do vale-transporte

Renê Marcio Carneiro/PMC

O procedimento será realizado na sede da Viação Cidade Corumbá, localizada na Rua Albuquerque Roque, nº 1733, Bairro Centro América, entre 15 e 30 de setembro, em dias úteis, nos horários das 7h às 11h e das 14h às 17h.

A Prefeitura de Corumbá, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento, Receita e Administração, publicou a Resolução nº 587/2025, convocando os servidores municipais beneficiários do vale-transporte para o recadastramento biométrico obrigatório.

Para efetuar o recadastramento, os servidores devem comparecer pessoalmente com os seguintes documentos:

- Documento oficial de identificação com foto (RG ou equivalente);

- CPF;

- Comprovante de residência atualizado (emitido nos últimos dois meses);

- Cartão de vale-transporte atualmente utilizado;

O comparecimento dentro do prazo é essencial para a manutenção do benefício. O não atendimento poderá resultar na suspensão do recebimento do vale-transporte.

Segundo a Prefeitura, a medida tem o objetivo de atualizar os dados cadastrais e garantir a gestão correta e segura do benefício para os servidores públicos municipais.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:



Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!