Corumbá cria mais de 800 postos de trabalho

Os números do Novo Caged mostram o desempenho / Anderson Gallo/Arquivo Diário Corumbaense

Corumbá registrou a criação e manutenção de 830 postos de trabalho com carteira assinada nos primeiros cinco meses do ano.

Conforme o Diário Corumbaense, o saldo positivo é o resultado da diferença entre o total de 4.772 admissões e 3.942 desligamentos no período de janeiro a maio de 2023.

Somente em maio (os dados de junho ainda não foram liberados), Corumbá registrou 919 contratações com carteira assinada e 753 demissões. O saldo positivo foi de 166 postos de trabalho, sendo 159 homens e 7 mulheres.

Com 304 contratações, o segmento econômico de Serviços lidera o ranking de admissões. O setor da Agropecuária, com 222 contratações, teve o segundo melhor desempenho. Os maiores índices de desligamentos foram registrados nos segmentos de Serviços (216 dispensados) e de Comércio (208 demissões).

Ainda segundo o site, os números do Novo Caged mostram o seguinte desempenho dos setores pesquisados em maio: Agropecuária (222 admissões e 167 demissões); Indústria (158 admitidos e 97 demitidos); Construção (60 contratações e 65 dispensas); Comércio (175 contratados e 208 dispensados) e Serviços (304 admissões e 216 demissões).

Os dados foram divulgados no começo deste mês, pelo Ministério do Trabalho e Emprego com base em informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged).

Caged

O Novo Caged é ageração das estatísticas do emprego formal por meio de informações captadas dos sistemas eSocial, Caged e Empregador Web. Desde janeiro de 2020, o uso do Sistema do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) foi substituído pelo Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial) para parte das empresas, conforme estabelecido pela Portaria SEPRT nº 1.127, de 14/10/2019. Permanece a obrigatoriedade de envio das informações por meio do Caged apenas para órgãos públicos e organizações internacionais que contratam celetistas.