Corumbá cumpre metas do MEC e vai receber R$ 2,1 milhões para investimentos

Corumbá cumpriu as metas e alcançou a avaliação máxima do MEC (Ministério da Educação) e vai receber prêmio do VAAR (Valor Aluno Ano Resultado), de R$ 2.145.019,38 para aplicar na manutenção e fazer investimentos nas escolas da Rede Municipal de Ensino.

O dinheiro será repassado de forma escalonada para a Prefeitura de Corumbá. Com a primeira parcela, totalizando quase R$ 500 mil, a Secretaria Municipal de Educação vai trocar os aparelhos de ar-condicionado das unidades de ensino que estão quase sem condições de uso. Todas as escolas devem ser atendidas já nesta primeira ação.

A Prefeitura de Corumbá conseguiu nota máxima no VAAR graças ao alcance de várias metas e objetivos, entre elas: estabelecimento de critérios técnicos para o provimento do cargo de gestor escolar; avaliação dos estudantes periodicamente, por meio de exames do sistema de avaliação da Educação Básica; e redução das desigualdades educacionais, socioeconômicas e raciais;

A construção do documento curricular da Reme, com base no referencial da Base Nacional Curricular e da Lei do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços). O nível educacional também foi levado em consideração para a premiação. A conquista foi celebrada durante uma breve solenidade realizada na manhã desta quarta-feira, 19 de abril, no Centro de Convenções do Pantanal.

“Quero parabenizar aqui o nosso secretário de educação, professor Genilson Canavarro, a secretária-adjunta, Maria do Carmo, e em nome do nosso secretário de Governo, Luiz Antônio Pardal, estender meus cumprimentos a todos os demais secretários, e agradecer todos vocês aqui presente – diretores, coordenadores, professores e técnicos. Este é um dia muito feliz porque demonstra a prioridade que damos à educação de qualidade”, afirmou o prefeito Marcelo Iunes.

“Ganhamos a nota dez dentre 79 municípios do Mato Grosso do Sul. Somente 28 cidades no Estado alcançaram esse índice e Corumbá foi uma delas. Isso é importante porque mostra que estamos no caminho certo”, complementou o chefe do Executivo municipal, reiterando que só não está 100% satisfeito por causa do atraso na entrega dos uniformes e dos kits escolares na REME. “Infelizmente ocorreu esse atraso, mas esperamos que seja resolvido até o final deste mês”, concluiu.

Prêmio de todos

O secretário municipal de Educação, Genilson Canavarro de Abreu, também agradeceu toda equipe da SEMED pela conquista da nota máxima no VAAR. “Quero agradecer a todos os gestores aqui pelo empenho, pela dedicação, porque isso aqui também faz parte do trabalho de vocês. Vocês são importantes, pois viram aí que a situação de qualidade de ensino começa na ponta, com vocês, com os professores, com os administrativos e isso é a gente tem que reconhecer também e valorizar”.

Genilson destacou também a importante atuação do Conselho Municipal de Educação e do Conselho do FUNDEB. “É muito importante que estejamos juntos, trabalhando em parceria, com envolvimento. A atuação no Conselho tem que estar diretamente ligada na melhoria da qualidade de ensino da Rede Municipal. E esse trabalho dos Conselhos foi de suma importância. Todos os técnicos aqui presentes desde os gerentes e supervisores estão de parabéns porque fazem parte daquela equipe que muitas vezes não aparece, mas que também são importantes para impulsionar e correr atrás de tudo para que isso pudesse acontecer”.

Presidente do Conselho do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB), a professora Tarissa Marques Rodrigues lembrou que o prêmio foi concedido após a REME alcançar vários critérios de condicionalidades. “Em nome do Conselho Municipal do FUNDEB, agradecemos o empenho e a dedicação dos gestores que estão à frente da pasta da Educação, o professor Genilson, a professora Maria do Carmo e o prefeito senhor Marcelo Iunes pelo olhar diferenciado com a Educação municipal”.

“Reafirmamos o compromisso, enquanto um órgão colegiado, em estar atuante e acompanhando essa distribuição, essa transferência, esse planejamento dos recursos do nosso Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica”, concluiu a professora Tarissa Marques.