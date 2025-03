CorumbÃ¡ dÃ¡ exemplo de consumo consciente da Ã¡gua

Divulgação

Em celebração ao Dia Mundial da Água, que ocorre anualmente em 22 de março, a comarca de Corumbá destaca ações inovadoras que visam a redução do consumo de água, alinhando-se aos princípios da gestão sustentável dos recursos hídricos.

A data, instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU), é um convite à reflexão sobre a importância da água e a necessidade de sua preservação.

No Mato Grosso do Sul, a comarca de Corumbá tem se destacado por iniciativas que não apenas promovem a economia de água, mas também contribuem para a preservação do Pantanal, uma região que enfrenta sérias dificuldades devido à seca. Desde a implementação da Ordem de Serviço nº 01/2024, em 1º de outubro de 2024, a comarca registrou uma significativa redução de um terço no consumo de água, passando de 343 m³ para 248 m³ em apenas um mês.

Essas mudanças foram possíveis graças a ações práticas e eficazes, como a restrição do uso de mangueiras e a revisão das válvulas hidráulicas, além de uma campanha de conscientização voltada para servidores e colaboradores. A adoção de copos e canecas reutilizáveis por parte das empresas prestadoras de serviços também foi crucial para a diminuição do uso de descartáveis.

Os resultados falam por si: em fevereiro de 2025, o consumo de água na comarca caiu para apenas 196 m³, representando uma redução de aproximadamente 57% em comparação ao pico do ano anterior. Essas iniciativas não apenas geraram economia para o Poder Judiciário, mas também reforçaram o compromisso da comarca de Corumbá com a sustentabilidade e a preservação de um recurso vital.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, por sua vez, complementa essas ações com a campanha "Justiça Consciente", que visa sensibilizar magistrados, servidores e colaboradores sobre a importância do uso racional dos recursos e da gestão sustentável de resíduos.