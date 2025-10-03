Corumbá decreta contenção de gastos por 6 meses

As áreas de saúde, educação, serviço da dívida e decisões judiciais permanecem preservadas
Prefeitura de Corumbá / PMC
A Prefeitura de Corumbá publicou um decreto válido por seis meses, estabelecendo medidas temporárias de contenção de despesas.
Entre as ações estão:
• Redução de 15% nas vantagens financeiras variáveis de servidores;
• Redução de diárias e passagens (exceto saúde), cursos e eventos custeados pelo Município, suprimentos de fundos, novas obras sem convênios e compras de bens permanentes.
As áreas de saúde, educação, serviço da dívida e decisões judiciais permanecem preservadas.
Cada secretaria enviará relatórios com a estimativa de economia, que será consolidada pela Secretaria Municipal de Planejamento, Receita e Administração.
A medida acompanha ações semelhantes já adotadas pelos Municípios como Ponta Porã, Jardim, Ivinhema, Bodoquena, Campo Grande e Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, reforçando o esforço conjunto pelo equilíbrio fiscal e a capacidade da Prefeitura honrar com seus compromissos financeiros para garantir a manutenção dos serviços essenciais.
No âmbito federal, o governo decretou bloqueio em despesas discricionárias para vários ministérios em 2025, incluindo os ministérios da Saúde e das Cidades, o que indireta e estruturalmente impacta as finanças municipais.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Polícia
Defensoria garante absolvição de réus durante júri popular em Corumbá
Justiça determina que Prefeitura mantenha imóvel histórico de Corumbá
Prazo para entrega de declaração de bens dos servidores de Corumbá encerra dia 10 de outubro
Saúde
Balanço foi apresentado pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha
Polícia
O crime ocorreu em 2016
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS