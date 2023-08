Corumbá define propostas para Plano Estadual de Economia Criativa

Evento ocorre nesta quinta / Clovis Neto/ Prefeitura Corumbá

Corumbá sedia ao longo de toda esta quinta-feira, 31 de agosto, o primeiro dos oito encontros regionais para elaboração do Plano Estadual de Economia Criativa do Mato Grosso do Sul – “MS + CRIATIVO”. Realizado no Centro de Convenções, o evento colhe propostas junto às comunidades criativas da cidade – em seus mais variados segmentos sociais – para subsidiar as diretrizes da 1ª lei estadual de Economia Criativa do Mato Grosso do Sul.

Participando do evento, o prefeito Marcelo Iunes destacou a importância da realização dos Encontros Regionais e afirmou que a iniciativa permite a elaboração de um plano que atenda toda a comunidade criativa de Mato Grosso do Sul.

Iunes afirmou que “a economia criativa tem um campo muito grande para crescer e se desenvolver. São milhares de famílias que podem ter melhores condições de vida. Para isso, é preciso uma politica pública segura e focada. E essa é a meta do MS Mais Criativo. Tenho certeza que a Primeira Lei Estadual de Economia Criativa do Mato Grosso do Sul será um marco na história recente do Estado”.

Superintendente de Economia Criativa de Mato Grosso do Sul, Décio Coutinho, que comanda a elaboração do Plano Estadual, explicou que o Encontro Regional trabalha os seguintes eixos: Gestão; Qualificação; Financiamento; Mercado; Pantanal; Bioceânica; Inova; Marcos Legais e Ambiente.

“É determinante a força participativa dos municípios. No caso corumbaense, seu perfil é de sólida identificado com a cultura, a história. Toda nossa equipe se empenhou muito porque esse momento é como a formação de uma família e essa nossa família está caminhando junto com o Estado inteiro para construção de uma política muito importante para todos nós”, completou Coutinho.

Todas as proposições definidas regionalmente – entre 31 de agosto e 21 de novembro – serão debatidas em Campo Grande no dia 05 de dezembro no Encontro Estadual, quando será formalizado o Plano para posterior envio do projeto de lei à Assembleia Legislativa.

Até às 18 horas desta quinta-feira, dia 31, o Encontro Regional de Corumbá discute propostas apresentadas por secretários municipais e colaboradores das áreas Turismo, Cultura, Esportes e Meio Ambiente, artistas, artesãos, realizadores de eventos, festas tradicionais e festivais, designers, publicitários, arquitetos, professores, empreendedores, agentes, gestores e produtores criativos e outros das áreas da gastronomia, moda e tecnologia.

O Encontro da Regional Oeste, em Corumbá, para elaboração do Plano Estadual de Economia Criativa do Mato Grosso do Sul – “MS + CRIATIVO” é uma realização do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (SETESCC), com parceria da Prefeitura Municipal de Corumbá e do Sebrae e Sesc.

Acompanharam a abertura do Encontro Regional os secretários Cássio Augusto da Costa Marques (Desenvolvimento Econômico e Sustentável); Luciano Leite (adjunto de Desenvolvimento Econômico e Sustentável); Romy Vasconcelos Canto Rupp (adjunta de Governo); José Carlos Macena de Brito Júnior (adjunto de Segurança Pública e Defesa Social); os diretores-presidentes Joilson Cruz (Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá); Elisângela Oliva (Fundação de Turismo do Pantanal); Marcone Júnior (Agência Portuária); Marcelo Araújo (Funec); o chefe de Gabinete Élbio Mendonça; os assessores executivos da Josyel Medina (Big) e Estácio Muniz.