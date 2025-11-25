Corumbá é alvo da 4ª fase da Operação Successione do Gaeco

bjetivo é o cumprimento de 20 mandados de prisão e 27 ordens de busca e apreensão em 5 cidades de MS e também de Goiás, Paraná e Rio Grande do Sul
O Ministério Público de Mato Grosso do Sul deflagrou, na manhã desta segunda-feira (25), a 4ª fase da Operação Successione, que teve Corumbá entre os municípios-alvo de mandados de prisão e de busca e apreensão. A ação, conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), cumpriu 20 mandados de prisão preventiva e 27 de busca em Mato Grosso do Sul — incluindo Campo Grande, Dourados, Maracaju, Ponta Porã e Corumbá — além de endereços nos Estados do Paraná, Goiás e Rio Grande do Sul.
As fases anteriores da operação já haviam exposto a atuação de uma organização criminosa armada e violenta, dedicada à exploração de jogos ilegais, corrupção e outros crimes relacionados. O grupo também foi apontado como responsável por roubos com uso de arma de fogo em meio a disputas pelo controle do jogo do bicho em Campo Grande, após o vácuo deixado com a Operação Omertà.
De acordo com o MPMS, a continuidade das investigações permitiu identificar mais 20 integrantes da organização, incluindo novos líderes. Eles atuavam para expandir o domínio do grupo sobre o jogo ilegal em Mato Grosso do Sul, com ramificações em diversos municípios — entre eles, Corumbá.
A operação desta segunda-feira contou com apoio dos GAECOs dos Ministérios Públicos do Paraná, Goiás e Rio Grande do Sul, além de unidades especializadas da Polícia Militar sul-mato-grossense, como o Batalhão de Choque, o BOPE, a Corregedoria e a Força Tática.
O nome “Successione”, termo italiano que significa “sucessão”, faz referência direta à disputa pelo domínio do jogo do bicho após a Omertà, que desarticulou parte da estrutura criminosa anteriormente estabelecida na capital.
