Em CorumbÃ¡ e LadÃ¡rio, o ponto oficial de arrecadaÃ§Ã£o estÃ¡ localizado no quartel do 3º Grupamento de Bombeiros Militar (3º GBM) / DivulgaÃ§Ã£o/Bombeiros de Aquidauana

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul está promovendo a campanha "MS por Minas", uma mobilização humanitária que tem como objetivo arrecadar donativos para auxiliar as famílias desabrigadas e desalojadas em decorrência dos recentes desastres pluviais registrados no estado de Minas Gerais.

A iniciativa busca mobilizar a população sul-mato-grossense para prestar apoio às pessoas afetadas pelas fortes chuvas que atingiram diversas cidades mineiras, provocando alagamentos, deslizamentos e grandes prejuízos às comunidades.

Seguindo o planejamento logístico da campanha e as necessidades prioritárias informadas pelas autoridades de Minas Gerais, a arrecadação no Mato Grosso do Sul estará concentrada exclusivamente em três tipos de kits, compostos por itens essenciais para o atendimento às famílias atingidas:

- Kits de Dormitório: colchões, lençóis, mantas e travesseiros

- Kits de Limpeza: água sanitária, desinfetante, sabão e produtos similares

- Kits de Higiene Pessoal: sabonete, creme dental, escovas de dente e papel higiênico

Em Corumbá e Ladário, o ponto oficial de arrecadação está localizado no quartel do 3º Grupamento de Bombeiros Militar (3º GBM), que receberá as doações da população e servirá como referência para a coleta dos donativos na região.

Serviço – O quartel está localizado na Avenida Rio Branco, nº 1611, no bairro Universitário, em Corumbá. A participação da comunidade é fundamental para fortalecer essa corrente de solidariedade e garantir que os itens arrecadados cheguem às famílias que mais precisam neste momento difícil. A campanha reforça o compromisso do Mato Grosso do Sul com as ações humanitárias e destaca a importância da união entre estados e da mobilização da sociedade em apoio às populações afetadas por desastres naturais.

