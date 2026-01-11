Acessibilidade

05 de MarÃ§o de 2026 • 20:14

Buscar

Ãšltimas notÃ­cias
X
SolidariedadeÂ 

CorumbÃ¡ e LadÃ¡rio se mobilizam na campanha "MS por Minas" para ajudar vÃ­timas das chuvas

Quartel do 3º Grupamento de Bombeiros Ã© ponto de arrecadaÃ§Ã£o de kits de dormitÃ³rio, limpeza e higiene pessoal

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 05/03/2026 Ã s 18:15

Atualizado em 05/03/2026 Ã s 18:18

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Em CorumbÃ¡ e LadÃ¡rio, o ponto oficial de arrecadaÃ§Ã£o estÃ¡ localizado no quartel do 3º Grupamento de Bombeiros Militar (3º GBM) / DivulgaÃ§Ã£o/Bombeiros de Aquidauana

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul está promovendo a campanha "MS por Minas", uma mobilização humanitária que tem como objetivo arrecadar donativos para auxiliar as famílias desabrigadas e desalojadas em decorrência dos recentes desastres pluviais registrados no estado de Minas Gerais.

A iniciativa busca mobilizar a população sul-mato-grossense para prestar apoio às pessoas afetadas pelas fortes chuvas que atingiram diversas cidades mineiras, provocando alagamentos, deslizamentos e grandes prejuízos às comunidades.

Seguindo o planejamento logístico da campanha e as necessidades prioritárias informadas pelas autoridades de Minas Gerais, a arrecadação no Mato Grosso do Sul estará concentrada exclusivamente em três tipos de kits, compostos por itens essenciais para o atendimento às famílias atingidas:

- Kits de Dormitório: colchões, lençóis, mantas e travesseiros
- Kits de Limpeza: água sanitária, desinfetante, sabão e produtos similares
- Kits de Higiene Pessoal: sabonete, creme dental, escovas de dente e papel higiênico

Em Corumbá e Ladário, o ponto oficial de arrecadação está localizado no quartel do 3º Grupamento de Bombeiros Militar (3º GBM), que receberá as doações da população e servirá como referência para a coleta dos donativos na região.

Serviço – O quartel está localizado na Avenida Rio Branco, nº 1611, no bairro Universitário, em Corumbá. A participação da comunidade é fundamental para fortalecer essa corrente de solidariedade e garantir que os itens arrecadados cheguem às famílias que mais precisam neste momento difícil. A campanha reforça o compromisso do Mato Grosso do Sul com as ações humanitárias e destaca a importância da união entre estados e da mobilização da sociedade em apoio às populações afetadas por desastres naturais.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opiniÃ£o

VEJA TAMBÃ‰M

EducaÃ§Ã£o

CorumbÃ¡ anuncia construÃ§Ã£o de nova escola de tempo integral no bairro Cristo Redentor

Bombeiros

Vela acesa provoca princÃ­pio de incÃªndio em residÃªncia em LadÃ¡rio

PolÃ­cia

PM apreende 11,2 kg de maconha durante abordagem a van em CorumbÃ¡

Casa da Mulher Brasileira de CorumbÃ¡ terÃ¡ investimento de R$ 8,3 milhÃµes

Gato Ã© resgatado pelos Bombeiros em poliesportivo de CorumbÃ¡

Adolescente fica ferido apÃ³s queda de bicicleta em ladeira de CorumbÃ¡

SeguranÃ§a

Casa da Mulher Brasileira de CorumbÃ¡ terÃ¡ investimento de R$ 8,3 milhÃµes

Publicidade

Ajuda

Gato Ã© resgatado pelos Bombeiros em poliesportivo de CorumbÃ¡

ÃšLTIMAS

EducaÃ§Ã£o

Equipe pedagÃ³gica analisa indicadores educacionais de AnastÃ¡cio

Encontro avaliou dados de desempenho, aprovaÃ§Ã£o e frequÃªncia escolar para fortalecer estratÃ©gias pedagÃ³gicas

SaÃºde

AnastÃ¡cio inicia entrega de uniformes escolares para alunos da rede municipal

Kits com duas camisetas e um short sÃ£o distribuÃ­dos a estudantes do maternal ao 5º ano; investimento Ã© com recursos prÃ³prios

Editorias

Cidades Social Informe PublicitÃ¡rio 25Âº Rally dos SertÃµes Geral PolÃ­tica Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana AnastÃ¡cio Bonito CorumbÃ¡ Campo Grande Entrevistas Economia Internacional EducaÃ§Ã£o Cultura CiÃªncia Entretenimento VocÃª RepÃ³rter SaÃºde Brasil

Colunistas

Ronaldo RÃ©gis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo CrÃ´nicas Carlos Frederico Ruben FigueirÃ³ de Oliveira Diversos

ServiÃ§os

Galeria de Fotos Guia Cidade VÃ­deos

Sobre

Contato Sobre nÃ³s Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

NotÃ­cias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro RodapÃ©

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

Â©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo