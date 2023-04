Corumbá e Nova Andradina prorrogam atendimento presencial a partir do dia 10

Com o objetivo de ampliar o atendimento aos servidores públicos estaduais residentes no interior de Mato Grosso do Sul, o Governo do Estado, por meio da SAD (Secretaria de Administração) e Ageprev (Agência de Previdência Social de Mato Grosso do Sul) prorrogaram os atendimentos presenciais em oito municípios.

A meta é atingir o maior número possível de servidores, aposentados e pensionistas para que haja menor evasão na realização do recadastramento, que até o momento registra adesão de cerca de 54% dos 72.835 mil servidores.

A partir da próxima segunda-feira,10, Corumbá e Nova Andradina recebem novamente as equipes de orientação da Ageprev para suporte sobre o envio de dados que pela primeira vez é realizado no formato híbrido, ou seja, on-line, mas com a possibilidade de atendimento presencial para públicos específicos ou para quem encontre dificuldade de envio das informações por meio da plataforma virtual.

O Censo é obrigatório, em cumprimento a uma lei Federal, que institui que a cada cinco anos é necessário atualizar as informações dos servidores. Com foco na atuação inclusiva, digital e verde, o Governo do Estado modernizou a metodologia do recadastramento de dados, que neste ano ocorre on-line, o que assegura mais proteção aos dados, agilidade e eficácia do processo.

“A Ageprev já levou equipes a oito cidades para orientação e atendimento presencial, contudo, percebemos a necessidade de retomar a atuação dos polos presenciais para ampliar o acesso do público-alvo à campanha e por isso, vamos realizar nova rodada de atendimentos. Solicitamos que os servidores, aposentados e pensionistas que ainda não realizaram o recadastramento, que nos procure para que haja a atualização de dados e para que estes não corram risco de perder seus benefícios”, explica o diretor de Gestão da Informação, João Ricardo Dias de Oliveira.

Além dos atendimentos presenciais, a SAD, por meio da Ageprev capacitou profissionais de todos os setores de Recursos Humanos do Executivo Estadual e firmou parcerias com a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, Ministério Público de Mato Grosso do Sul, Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, Tribunal de Contas do Estado e Secretaria de Estado de Educação, que se tornaram disseminadores de informações e instalaram bases de atendimento do Censo Previdenciário em suas dependências.

Quem deve realizar o Censo

A atualização cadastral é obrigatória para os seguintes públicos: segurados, dependentes, aposentados e pensionistas dos órgãos, das autarquias e das fundações do Poder Executivo, dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas e da Defensoria Pública vinculados ao RPPS/MS (Regime Próprio de Previdência Social); militares estaduais, ativos, da reserva remunerada, reformados, dependentes e pensionistas vinculados ao SPSM/MS (Sistema de Proteção Social dos Militares) e servidores ativos que estejam cedidos, em autorização de exercício, em designação de exercício, a qualquer título, independentemente do destino, licenciados, afastados ou que, por qualquer motivo, estejam ausentes de suas atividades.

Como realizar o Censo

Para assegurar a eficácia e agilidade do recadastramento, assim como em conformidade com a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), o Censo Previdenciário deve ser realizado, preferencialmente na modalidade on-line, por meio do site: www.censo.ms.gov.br.

Neste portal há todas as informações, documentação necessária e passo-a-passo para realização do envio de dados de forma simples e segura. O período de atualização cadastral encerra em 28 de abril de 2023.

Para o caso de dúvidas há ainda o atendimento pelo telefone (67) 4042-1007 ou WhatsApp (67) 99630-7481.

Serviço

O atendimento presencial ocorre entre os dias 10 e 14 de abril, das 7h30 às 16h45 nos seguintes endereços:

Corumbá: Escola Estadual Carlos de Castro Brasil – Avenida Rio Branco, 976 – Bairro Universitário

Nova Andradina: Escola Estadual Professora Fátima Gaiotto Sampaio Avenida Alcides Menezes, 1446 – Bairro Santa Catarina.

Nas próximas semanas o atendimento presencial será realizado em Jardim, Naviraí, Ponta Porã, Coxim, Dourados e Três Lagoas, com datas e locais a serem divulgados em breve.