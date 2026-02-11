Corumbá e Pantanal recebem cerca de R$ 1 bilhão em investimentos

Bruno Rezende/Secom/Arquivo

A região de Corumbá e Ladário vive um novo ciclo de desenvolvimento com quase R$ 1 bilhão em investimentos do Governo de Mato Grosso do Sul, destinados a obras e ações nas áreas de Educação, Saúde, Saneamento básico e Infraestrutura urbana.



Mesmo diante de um cenário fiscal desafiador em 2025, o Estado manteve o ritmo de investimentos após a adoção de um rigoroso pacote de contingenciamento, com redução de 25% das despesas correntes. A estratégia garantiu equilíbrio fiscal e consolidou Mato Grosso do Sul como o estado que mais investe per capita no Brasil.



“Esse é o resultado de uma gestão responsável, que enfrentou o custeio da máquina pública sem deixar de investir onde a população mais precisa. Corumbá e toda a região do Pantanal são prioridades do Governo do Estado”, afirmou o secretário da Casa Civil, Walter Carneiro Junior.



Um dos principais avanços é o saneamento básico. Mato Grosso do Sul caminha para ser o primeiro estado do Brasil a alcançar 100% de cobertura até 2028, ação que impacta diretamente a saúde pública, a preservação do Pantanal e a qualidade de vida da população.



“Investir em saneamento no Pantanal é cuidar da saúde das pessoas e proteger o meio ambiente. Desenvolvimento e preservaçãoc no aminham juntos”, destacou o secretário.



Na educação, mais de 80% das escolas estaduais já funcionam em tempo integral, com salas climatizadas, lousas digitais, laboratórios de ciências e robótica, internet de alta velocidade e atividades esportivas e culturais. O Estado também oferece um dos melhores salários do país aos professores, refletindo na melhora dos índices de aprendizagem e na redução da evasão escolar.



O cenário de emprego pleno também se reflete na região. Desde 2023, mais de 250 mil pessoas foram qualificadas por meio do programa MS Qualifica Educação Profissional, além de iniciativas como voucher transportador, economia criativa e programas voltados à tecnologia. “Qualificar o trabalhador é garantir melhores salários, mais renda e mais oportunidades para as famílias da região”, ressaltou Walter Carneiro Junior.



Na saúde, o Governo do Estado avança na regionalização dos atendimentos. Em Corumbá, o hospital regional passa por reformas e recebe novos investimentos, enquanto o Estado mantém o compromisso com a implantação de uma nova unidade hospitalar para atender toda a região do Pantanal. “O fortalecimento da saúde regional é um compromisso do governador Eduardo Riedel e uma demanda justa da população”, concluiu o secretário.

