Corumbá é referência em cuidados com câncer bucal no MS

Assessoria de Comunicação

Corumbá foi destaque na ‘Oficina Regional de Linha de Cuidado do Câncer Bucal do Mato Grosso do Sul’, realizada nos dias 29 e 30 de maio, em Campo Grande. O encontro, promovido pela Coordenação de Saúde Bucal do Estado em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), reuniu profissionais e gestores de saúde de diversos municípios para discutir estratégias de prevenção e diagnóstico precoce da doença.

Representando Corumbá, estiveram presentes o gerente de Saúde Bucal, Luiz Antônio Leite Rocha, e o especialista Wagner Massaruhá, do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), responsável pelas biópsias na rede municipal. A atuação da cidade foi elogiada e reconhecida como referência estadual em saúde bucal.