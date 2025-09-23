Corumbá é uma das 4 cidades de MS escolhidas para testar novo sistema de alerta da Defesa Civil

Porto Geral em Corumbá / Ilustrativa/IHP

A Defesa Civil de Corumbá informa que no próximo sábado, 27 de setembro, às 14h, a população do município receberá uma mensagem de teste em seus celulares.

O comunicado faz parte da fase inicial de implementação do sistema nacional de alertas via tecnologia Cell Broadcast, que neste primeiro momento será testado em apenas quatro cidades de Mato Grosso do Sul: Corumbá, Campo Grande, Dourados e Três Lagoas.

O teste é simulatório e não representa risco real. O objetivo é avaliar a efetividade da ferramenta, que será utilizada oficialmente a partir de outubro para emitir alertas em situações severas e extremas, como tempestades intensas, inundações, incêndios florestais e outros desastres que possam colocar a população em risco.

Durante o teste, os celulares compatíveis (Android e iOS) exibirão uma mensagem acompanhada de alerta sonoro. O conteúdo deixará claro que se trata de um teste. Para encerrar a notificação, basta que o usuário clique em “OK”.

“Corumbá foi selecionada para participar desse projeto-piloto inovador. O alerta não significa perigo real. Nossa orientação é simples: mantenham a calma e apenas confirmem o recebimento da mensagem no celular. A partir de outubro, essa tecnologia estará disponível para proteger nossa população em casos críticos”, destacou o superintendente municipal da Defesa Civil, Capitão Silvanei Barbosa Coelho.

Como funciona o sistema?

O Cell Broadcast é uma tecnologia que envia mensagens de emergência diretamente aos celulares, independentemente do modo silencioso ou de aplicativos em uso. Diferente de SMS ou aplicativos, o sistema atua por meio das antenas de telefonia, permitindo selecionar áreas específicas — como polígonos ou regiões delimitadas no mapa — de acordo com o local em que o risco é identificado.

Isso significa que, em caso de ocorrência grave em determinado bairro, região rural ou trecho do Pantanal, apenas as pessoas que estiverem na área de risco receberão o alerta, garantindo maior precisão e eficácia na comunicação.

Orientações à população:

O alerta de sábado será apenas um teste;

Não há necessidade de ligar para os números de emergência (192, 193 ou 199);

Basta clicar em “OK” para encerrar a mensagem.

Com a iniciativa, Corumbá se coloca na vanguarda da segurança e da prevenção de desastres, fortalecendo a capacidade de resposta da Defesa Civil e a proteção da população.

