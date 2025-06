Corumbá encaminha projeto de doação de terreno para construção de Hospital

Reprodução/Facebook - prefeitura de Corumbá

A Prefeitura de Corumbá encaminhou à Câmara Municipal o projeto de lei que autoriza a doação de um terreno ao Governo do Estado de Mato Grosso do Sul para a construção do Hospital Regional no município. A iniciativa representa mais um passo no compromisso da gestão municipal com a ampliação e o fortalecimento da saúde pública na região pantaneira.

Com a construção do Hospital Regional, a expectativa é garantir atendimento especializado, desafogando a demanda sobre a Santa Casa e ampliando a capacidade de atendimento aos moradores de Corumbá e Ladário, além de oferecer suporte de média e alta complexidade para toda a região do Pantanal.