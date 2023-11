Corumbá enfrenta fortes chuvas

Ruas ficaram alagadas / Dilvulgação

A cidade de Corumbá foi atingida por intensas chuvas de quinta para essa sexta-feira, 24, resultando em sete ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros nas últimas 24 horas.

A cidade teve casas inundadas e vários estragos.

Segundo relatos dos bombeiros, foram recebidas ligações indicando excesso de água em vias públicas, especialmente nas interseções das ruas Major Gama com Cabral, Sete de Setembro com Joaquim Murtinho, Tancredo Neves com Diamantino Previsul, e Major Gama com Duque de Caxias. Na descida do Porto Limoeiro, a rua Cuiabá foi impactada pelo transbordamento de um manancial, resultando em inundações de algumas residências.

Diante da situação, os Bombeiros orientam a população a acioná-los imediatamente pelo número de emergência 193 em caso de qualquer situação emergencial.

A cidade permanece em estado de alerta diante das condições climáticas adversas, e a colaboração dos munícipes é fundamental para garantir a pronta resposta e assistência às emergências.