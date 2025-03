CorumbÃ¡ entra no programa de Fomento Rural

Renê Márcio Carneiro, PMC

Um termo de cooperação entre a Prefeitura de Corumbá com a Secretaria Executiva de Agricultura Familiar, de Povos Originários e Comunidades Tradicionais (SEAF), do Governo do Estado, foi assinado nesta quarta-feira (12), para execução do Programa Fomento Rural no município.

Criado pela Lei 12.512/2011 e regulamentado pelo Decreto 9.221/2017, o Fomento Rural busca fortalecer a produção familiar e promover a inclusão social.

O programa atende agricultores familiares, povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais cadastradas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), priorizando aquelas em situação de pobreza.

Assim, o programa quer garantir segurança alimentar e nutricional, além de fomentar a geração de renda sustentável no campo. O repasse financeiro total é de R$ 4,6 mil por família, distribuído em duas parcelas: a primeira de R$ 2,6 mil para o início do projeto produtivo e a segunda de R$ 2 mil, concedida após três meses, mediante acompanhamento técnico.

Com os recursos do programa, as famílias podem investir em atividades que garantam autonomia financeira e melhoria das condições de vida, contribuindo para a erradicação da pobreza rural em todo o país.

Os beneficiários são acompanhadas por empresas de assistência técnica, que orientam a elaboração e execução dos projetos. O primeiro pagamento no Estado foi realizado a 110 famílias em Corumbá.

O termo de cooperação assinado hoje pelo prefeito Dr. Gabriel visa ampliar o número de assistidos pelo programa no município.

A atuação dos agentes técnicos é essencial para o sucesso do programa. Eles são responsáveis por identificar potenciais beneficiários, elaborar diagnósticos socioeconômicos e definir as atividades produtivas a serem desenvolvidas, que podem incluir desde a criação de pequenos animais até a produção de artesanato e pesca.

O Programa Fomento Rural é promovido pelo Governo Federal, com o apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria Executiva de Agricultura Familiar, Povos Originários e Comunidades Tradicionais (SEAF), vinculada à da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc).

Também participaram da reunião o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável, Odilon Rodrigues Silva; o secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico e Sustentável, Márcio da Silva; o secretário executivo, Juraci Alves; o assessor executivo, Manoel Rodrigues e a coordenadora de Compras Institucionais da SEAF, Carlinda Rezende. Com informações da Agraer MS.