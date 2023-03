Corumbá envia antídoto, mas criança boliviana não resiste e morre por picada de escorpião

Familiares do menino se revoltaram pela falta do soro no sistema de saúde da Bolívia / El Deber

Mesmo tendo o soro contra o veneno de escorpião enviado de Corumbá, um menino de 4 anos não resistiu a uma picada e morreu em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia. O sistema de saúde do Brasil, por meio da Prefeitura de Corumbá, tentou ajudar, mas não obteve sucesso. O antídoto contra o veneno do aracnídeo foi enviado de Corumbá, para o hospital no país vizinho, mas a criança morreu nesta segunda-feira (27). Conforme o site El Deber, os profissionais de saúde trabalharam por todo o final de semana, mas o paciente morreu, apesar de já ter recebido uma das doses do antídoto. ''O paciente teve um problema cardíaco, duas cirurgias como histórico de um problema congênito. Devido à picada de escorpião, houve uma reação anafilática'', explicou o secretário de Saúde e Desenvolvimento Humano do Interior, Edil Toledo. Toledo, ainda segundo o site, criticou o ministério da saúde da Bolívia, pela falta de soro para neutralizar o veneno. A autoridade destacou que foram os profissionais de saúde de Santa Cruz de La Sierra que, por amizade, conseguiram cinco doses do antídoto com a Saúde em Corumbá. Os familiares também se revoltaram pela falta do soro na rede de saúde boliviana, informou o Diário Corumbaense.