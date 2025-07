Corumbá estuda adesão a sistema de monitoramento da saúde da fauna

Clóvis Neto/PMC

O prefeito de Corumbá, Dr. Gabriel, se reuniu nesta quarta-feira (23) com a pesquisadora da Fiocruz/MS, Alexsandra Favacho, para conhecer o SISS-Geo (Sistema de Informação em Saúde Silvestre – Geo), uma plataforma nacional que une tecnologia, participação popular e vigilância ambiental.

O sistema permite que qualquer cidadão registre, via aplicativo ou site, ocorrências com animais silvestres, vivos ou mortos, incluindo dados como localização, fotos e informações do ambiente. Após validação de especialistas, os registros geram alertas que ajudam o poder público a agir rapidamente em situações como surto de febre amarela, epizootias ou queimadas.