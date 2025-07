Corumbá forma 316 alunos no PROERD e reforça prevenção às drogas nas escolas

Renê Marcio Carneiro/PMC

A Prefeitura de Corumbá realizou, no último sábado (12), a solenidade de encerramento do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD), com a formatura de 316 alunos do 5º ano da Rede Municipal de Ensino. O evento aconteceu no Anfiteatro Salomão Baruki e celebrou o envolvimento de estudantes, educadores e famílias.

O programa, promovido em parceria entre a Secretaria Municipal de Educação e o 6º Batalhão da Polícia Militar, envolveu cinco escolas: Almirante Tamandaré, CAIC Padre Ernesto Sassida, Delcídio do Amaral, Luiz Feitosa Rodrigues e Pedro Paulo de Medeiros.