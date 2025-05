Corumbá fortalece cooperativa de catadores com nova diretoria e apoio intersetorial

Semana Meio Ambiente Coperativa Catadores / Divulgação

Na manhã do dia 28 de maio, a Prefeitura de Corumbá promoveu uma reunião no CRAS II (Centro de Referência em Assistência Social do Bairro Guatós) para reestruturar a Cooperativa de Catadores do município. A ação foi realizada em conjunto pela Fundação de Meio Ambiente do Pantanal (FMAP), Secretaria Municipal de Educação e Secretaria de Assistência Social e Cidadania.

A coordenadora de Resíduos Sólidos da FMAP, Luciene Deová, destacou a importância da iniciativa. “Fortalecer os catadores é essencial para o desenvolvimento sustentável de Corumbá. Eles são protagonistas na gestão dos resíduos e na preservação ambiental”, afirmou.

A equipe da Assistência Social contribuiu com apoio psicossocial, com presença de psicólogo e assistentes sociais, garantindo suporte técnico e acolhimento aos trabalhadores. Já a Secretaria de Educação, por meio do Núcleo PAE-MAE, apresentou o programa Busca Ativa Escolar, com foco no retorno e permanência de crianças e adolescentes no sistema educacional.

A ação integrada reforça o compromisso da gestão municipal em promover inclusão social, garantir acesso à educação e valorizar o trabalho dos catadores como parte essencial das políticas ambientais da cidade.

