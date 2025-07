Corumbá garante investimento internacional para modernizar sistema de água

Divulgação

A proposta foi uma das duas aprovadas pelo bloco para o Brasil e receberá US$ 9,1 milhões do Fundo para a Convergência Estrutural do Mercosul (Focem), com contrapartida local, somando US$ 12,4 milhões de investimento. O projeto será executado pela Sanesul, empresa pública estadual, e prevê:

modernização da rede de distribuição de água,

implantação de sistema de tratamento de resíduos da Estação de Tratamento (ETA),

e ações de educação ambiental para o uso consciente da água.

Além de melhorar a oferta de água potável, o projeto busca reduzir doenças ligadas à água e promover a saúde, especialmente nas regiões mais vulneráveis. A iniciativa também reforça a cooperação internacional para o uso sustentável de recursos hídricos entre países do Mercosul.

Durante o evento, que ocorre paralelamente à 66ª Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul, também foi celebrado o retorno do Brasil ao Focem, após quase 10 anos. A assinatura contou com a presença da ministra do Planejamento, Simone Tebet, e outras autoridades brasileiras e internacionais.

Outro projeto brasileiro aprovado foi o de infraestrutura urbana em Ponta Porã, que receberá US$ 7 milhões. Ao todo, oito projetos de municípios da faixa de fronteira foram selecionados para disputar recursos do fundo regional.

O projeto de Corumbá está inserido nas Rotas de Integração Sul-Americana, iniciativa do Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO), com foco em sustentabilidade, inclusão social e desenvolvimento regional.

