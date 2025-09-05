Acessibilidade

05 de Setembro de 2025

Geral

Corumbá inicia curso de formação para agentes de trânsito

Capacitação tem 200 horas e reúne 30 participantes de Corumbá e Ladário

Redação

Publicado em 05/09/2025 às 14:01

Clóvis Neto/PMC

A Prefeitura de Corumbá, por meio da Agência Municipal de Trânsito e Transporte (AGETRAT), iniciou no dia 1º de setembro o Curso de Formação de Agentes de Trânsito. A capacitação é obrigatória, conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e as normas do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN).

Com carga de 200 horas/aula, o curso segue até 3 de outubro, de segunda a sexta-feira, nos períodos da manhã e da tarde. Ao todo, 30 alunos participam das atividades, incluindo agentes de trânsito, fiscais de transporte e guardas civis municipais de Corumbá, além de guardas municipais de Ladário.

A grade curricular abrange desde conteúdos teóricos, como ética, cidadania e legislação, até práticas ligadas à fiscalização e organização do trânsito. Dependendo da necessidade, os alunos também poderão ser convocados para atividades noturnas ou aos fins de semana, especialmente durante eventos municipais previstos para setembro.

Segundo Mariana Ricco, diretora-presidente da AGETRAT, a formação representa um avanço na qualificação da equipe. “Trata-se de uma exigência legal, mas também de uma oportunidade de elevarmos o nível técnico dos profissionais que atuam diariamente em nossa cidade. Um trânsito mais seguro e organizado passa pela valorização e capacitação de cada servidor envolvido nesse trabalho”, destacou.

Com a iniciativa, a Prefeitura reforça o compromisso com a segurança viária, a mobilidade urbana e a valorização da vida, preparando a cidade para os desafios da circulação de pessoas e veículos.

