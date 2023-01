Corumbá inicia operação contra transporte irregular de pessoas e infrações

Fiscalização na área central da cidade / (Foto: Divulgação)

A AGETRAT (Agência Municipal de Trânsito e Transporte de Corumbá) deflagrou na manhã desta terça-feira (17) a Operação Transporte Legal. O trabalho irá fiscalizar condutores de veículos que fazem transporte remunerado de pessoas sem permissão e outras infrações.

A operação acontece em um momento em que a agência realiza a regulamentação de empresas e motoristas de transporte por aplicativo. A fiscalização acontecerá nos períodos da manhã, tarde e noite, sem prazo para término.

Além das abordagens, os agentes de trânsito e fiscais de transporte irão percorrer também pontos de táxi e mototáxi para garantir que todos estejam prestando um serviço de qualidade e atendendo as previsões legais para a prestação do serviço.

“Temos recebido diversos pedidos dos profissionais regulares para que ocorra uma intensificação na fiscalização. É uma necessidade repassada tanto pelos gestores das empresas de aplicativos de transporte quanto de taxistas e mototaxistas que atendem todas as exigências legais para trabalharem e acabam sendo prejudicados por terceiros que oferecem o serviço de transporte de forma clandestina”, afirmou o diretor-presidente da AGETRAT, Paulo André de Araújo Júnior.

A operação começou no trecho da rua Delamare, esquina com a rua Antônio Maria, onde foram abordados 145 veículos, sendo confeccionadas 13 notificações e 6 veículos removidos ao pátio do órgão competente.