Corumbá inicia PPP histórica na iluminação pública

Renê Marcio Carneiro/PMC

Corumbá deu um passo importante rumo à modernização urbana. Nesta segunda-feira, 21 de julho, o prefeito Dr. Gabriel Alves de Oliveira assinou a ordem de serviço para a primeira Parceria Público-Privada (PPP) de iluminação pública do Mato Grosso do Sul, que prevê investimentos de R$ 90 milhões ao longo de 15 anos.

“A população esperava há muito tempo por essa transformação, e agora ela começa a se concretizar”, afirmou o prefeito, destacando que o projeto superou entraves da gestão anterior e agora marca uma nova fase para o município.

A cerimônia contou com a presença da vice-prefeita Bia Cavassa, da secretária de Infraestrutura Jossiely Godoi, da coordenadora da Concip, Bruna Emily Araújo, e do vereador Jovan Temeljkovitch, que representou a Câmara Municipal.

Segundo a secretária Jossiely, os primeiros serviços serão realizados na região portuária e na Praça CEU, com prioridade para áreas de maior fluxo. A população poderá relatar problemas via telefone 0800, que será divulgado em breve.

O projeto conta com apoio técnico da Caixa Econômica Federal e do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) do governo federal, com base na Lei Municipal nº 2.866/2022.

Além de melhorar a eficiência energética, a PPP vai gerar empregos, reforçar a segurança pública e valorizar os espaços urbanos. A Prefeitura também prevê redução de custos a médio prazo com a nova estrutura.

