Corumbá inicia pré-matrícula online para novos alunos da rede municipal a partir desta quinta

Cadastro será feito exclusivamente pelo site da prefeitura e terá etapas diferenciadas para alunos com deficiência e demais estudantes
A Prefeitura de Corumbá divulgou o calendário para a pré-matrícula online de novos alunos na rede municipal de ensino para o ano letivo de 2026. O processo, realizado integralmente pela internet, começa na quinta-feira, dia 8, e segue até o final do mês, com prazos específicos para diferentes públicos.
A primeira etapa, que vai de 8 a 13 de janeiro, é exclusiva para alunos novos com deficiência. Já a partir de 17 de janeiro, o sistema será aberto para todos os demais estudantes novos, com cadastro disponível até o dia 31.
O procedimento deve ser realizado pelo site oficial da Prefeitura de Corumbá. Após o preenchimento online, o responsável deverá comparecer à escola indicada no sistema em até três dias úteis para confirmar a vaga e concluir a matrícula.
A administração municipal destacou que o processo assegura prioridades legais a grupos vulneráveis, como crianças em acolhimento institucional, filhos de mulheres em situação de violência doméstica, migrantes, refugiados e apátridas. A medida reforça o compromisso com uma educação inclusiva e de qualidade.
Em comunicado, a prefeitura também lembrou a importância da participação das famílias no acompanhamento da vida escolar. “Atenção, famílias: acompanhar a vida escolar dos estudantes é responsabilidade dos pais e responsáveis. Vamos juntos nessa caminhada!”, reforçou a nota.
A iniciativa busca modernizar e agilizar o acesso ao ensino público, garantindo transparência e organização no início do ano letivo.
