CorumbÃ¡ intensifica fiscalizaÃ§Ã£o de terrenos particulares sujos e notifica proprietÃ¡rios

Quem nÃ£o cumprir a notificaÃ§Ã£o dentro do prazo estabelecido pode ser autuado, multado e sofrer outras medidas administrativas previstas na legislaÃ§Ã£o municipal / DivulgaÃ§Ã£o

A população pediu providências sobre terrenos particulares sujos, e a Prefeitura de Corumbá está agindo. O município iniciou uma nova etapa de fiscalização para combater o descarte irregular de lixo e a falta de limpeza em terrenos particulares em toda a cidade.

Proprietários estão sendo notificados e têm 20 dias para realizar a limpeza, retirando lixo, entulho e qualquer tipo de resíduo acumulado. A ação atende a demandas recorrentes da comunidade, que cobra medidas contra locais abandonados que se tornam focos de doenças, proliferação de vetores e problemas de saúde pública.

As equipes da Fundação de Meio Ambiente e da fiscalização de posturas vão intensificar as ações pela cidade, percorrendo bairros e identificando imóveis em situação irregular. Manter o terreno limpo, fechado e sem mato alto é responsabilidade de quem é dono, e a prefeitura alerta que a colaboração de todos é fundamental.

Quem não cumprir a notificação dentro do prazo estabelecido pode ser autuado, multado e sofrer outras medidas administrativas previstas na legislação municipal. A prefeitura reforça que a ação não tem caráter punitivo, mas educativo e preventivo, visando à saúde coletiva e à qualidade de vida da população.

Faça a sua parte. Cuidar do seu terreno é cuidar da saúde de Corumbá. A gestão municipal segue trabalhando para garantir uma cidade mais limpa, organizada e saudável para todos os corumbaenses.

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