Corumbá investe em materiais pedagógicos da Seleta

Clóvis Neto/PMC

O repasse é fruto de emenda parlamentar apresentada pelo vereador Roberto Façanha e integra o calendário de comemorações pelos 247 anos de fundação do município. O prefeito Dr. Gabriel Alves de Oliveira, a vice-prefeita e secretária de Assistência Social e Cidadania, Bia Cavassa, e o presidente da Seleta, Amir Zambelli Fatah, participaram do ato.

A Prefeitura de Corumbá destinou R$ 15 mil à Seleta Sociedade Caritativa e Humanitária (SSCH) para investimentos em materiais pedagógicos e adequações na cozinha da entidade. A entrega foi realizada na noite desta segunda-feira (15), durante cerimônia na sede da instituição, no bairro Universitário.

Durante a solenidade, o prefeito destacou que a medida só foi possível graças à antecipação do duodécimo pela Câmara Municipal. Ele reforçou ainda o compromisso da administração com as políticas sociais e com a continuidade do Fundo Municipal de Investimento Social (FMIS).

