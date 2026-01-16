Acessibilidade

16 de Janeiro de 2026 • 22:52

Corumbá lança mapa digital integrado com todos os serviços de saúde locais

A iniciativa busca eliminar barreiras de informação e deslocamento, especialmente em um município de grande extensão territorial como Corumbá

Da redação

Publicado em 16/01/2026 às 21:52

A expectativa é que o mapa otimize o tempo dos cidadãos, direcione melhor a demanda nas unidades / Agencia

A Prefeitura de Corumbá deu mais um passo na modernização da gestão pública com o lançamento de uma ferramenta digital que reúne, em um único local, a localização e as informações de todos os serviços e equipamentos de saúde do município. O "Mapa da Saúde" está disponível online e tem como objetivo facilitar o acesso da população, garantindo mais agilidade e transparência.

A plataforma, acessível por meio de um site específico, permite que, com poucos cliques, o cidadão encontre desde as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) até centros de especialidades, farmácias, laboratórios, pronto atendimento e as academias da saúde. Cada ponto no mapa vem com detalhes completos, incluindo endereço exato, horário de funcionamento e contatos atualizados.

A funcionalidade vai além da simples consulta. Os usuários podem estabelecer comunicação direta com a unidade desejada através do WhatsApp integrado à página e ainda traçar a rota automaticamente até o local utilizando o Google Maps. A iniciativa busca eliminar barreiras de informação e deslocamento, especialmente em um município de grande extensão territorial como Corumbá.

Segundo a prefeitura, a ferramenta representa um avanço significativo na política de saúde digital, alinhando tecnologia, cuidado e informação para aproximar os serviços da população. A expectativa é que o mapa otimize o tempo dos cidadãos, direcione melhor a demanda nas unidades e contribua para um atendimento mais eficiente em toda a rede municipal de saúde.

O acesso ao Mapa da Saúde de Corumbá já está disponível e pode ser realizado gratuitamente pelo endereço eletrônico divulgado pela administração municipal.

