Corumbá mobiliza-se contra o feminicídio em Caminhada pela Paz

Uma caminhada pelas ruas centrais de Corumbá convocou a população para reforçar o combate ao feminicídio. Organizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, o evento envolveu toda a rede de proteção às mulheres, contando também com a participação de famílias impactadas por esse tipo de crime.

"A Caminhada da Paz vem ao encontro da Semana Municipal de Combate ao Feminicídio, que é uma Lei Municipal", explicou a secretária de Assistência Social e Cidadania, Amanda Balancieri Iunes. Ela enfatizou a importância de chamar a atenção da sociedade para o fim dessa violência e incentivou a denúncia por meio dos diversos canais disponíveis.

Nos primeiros cinco meses deste ano, 17 mulheres foram vítimas de feminicídio em Mato Grosso do Sul, quase o dobro do número de casos registrados no mesmo período do ano passado. Em Corumbá, de 2019 até 2023, foram 5 mulheres que perderam a vida devido ao feminicídio.

O Feminicídio é um crime de ódio que pode ser evitado. Com campanhas preventivas, como a realizada na caminhada, a Prefeitura de Corumbá mobilizou instituições governamentais e não governamentais, escolas, empresas, Segurança Pública e Forças Armadas em um só propósito: a paz e segurança das mulheres em seus relacionamentos.

Para isso, a cidade conta com uma rede de enfrentamento e atendimento à mulher em situação de violência, podendo ser acionada pelos números de telefone disponibilizados, incluindo o Disque 180 (anônimo), Polícia Militar, Patrulha Maria da Penha e Centro de Referência de Atendimento à Mulher em situação de Violência (CRAM).

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Corumbá