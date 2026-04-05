Corumbá: Motorista de carreta passa mal e é socorrido

Renê Carneiro

Um motorista de carreta, de 55 anos, precisou ser socorrido na manhã de sábado (04), após passar mal enquanto dirigia pelo centro de Aquidauana.

O caso aconteceu por volta das 11h, na rua América, próximo à rua Ladário. Segundo testemunhas, o condutor percebeu que não estava bem e conseguiu parar o veículo a tempo. Logo em seguida, ele sofreu uma convulsão ainda dentro da cabine da carreta.

A equipe de resgate foi acionada e chegou rapidamente ao local, prestando os primeiros atendimentos. O motorista estava consciente, porém desorientado.

Após ser estabilizado, ele foi encaminhado ao pronto-socorro da cidade, onde permaneceu sob cuidados médicos para avaliação mais detalhada.

As circunstâncias do mal-estar não foram informadas.