Corumbá nomeia aprovados para a Guarda Civil Municipal

Quatro candidatos foram convocados; posse está marcada para 2 de outubro
Divulgação PMC
A Prefeitura de Corumbá publicou a nomeação de quatro aprovados no concurso público da carreira de Guarda Civil Municipal. A portaria “P” nº 715, divulgada no DIOCORUMBÁ da última quinta-feira (4), oficializa a convocação para os cargos de guarda civil municipal masculino e feminino.
De acordo com o cronograma, os documentos necessários para a posse deverão ser entregues no dia 16 de setembro, no auditório da Prefeitura, localizado na Avenida Gabriel Vandoni de Barros, nº 01, bairro Dom Bosco, Paço Municipal.
Já a cerimônia de posse será realizada em 2 de outubro, também no auditório da Prefeitura de Corumbá.
