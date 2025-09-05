Acessibilidade

05 de Setembro de 2025

Geral

Corumbá nomeia aprovados para a Guarda Civil Municipal

Quatro candidatos foram convocados; posse está marcada para 2 de outubro

Redação

Publicado em 05/09/2025 às 13:19

Divulgação PMC

A Prefeitura de Corumbá publicou a nomeação de quatro aprovados no concurso público da carreira de Guarda Civil Municipal. A portaria “P” nº 715, divulgada no DIOCORUMBÁ da última quinta-feira (4), oficializa a convocação para os cargos de guarda civil municipal masculino e feminino.

De acordo com o cronograma, os documentos necessários para a posse deverão ser entregues no dia 16 de setembro, no auditório da Prefeitura, localizado na Avenida Gabriel Vandoni de Barros, nº 01, bairro Dom Bosco, Paço Municipal.

Já a cerimônia de posse será realizada em 2 de outubro, também no auditório da Prefeitura de Corumbá.

