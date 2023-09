Corumbá participa da maior feira de turismo das Américas

Renê Marcio/ PMC

Reconhecida nacionalmente como a Capital do Pantanal, Corumbá marca presença na ABAV Expo 2023, maior feira de turismo das Américas e que acontece de 27 a 29 de setembro no Riocentro (RJ). “Estamos divulgando nosso turismo de pesca e também o nosso turismo contemplativo, com as várias experiências que a fauna e a flora proporcionam aos nossos visitantes”, afirmou a diretora-presidente da Fundação de Turismo do Pantanal, Elisângela Sienna da Costa Oliva.

“Teremos muito destaque este ano na ABAV Expo, que completa 50 anos, e a oportunidade de expor para centenas de expositores, profissionais do turismo e de comunicação de todas as partes do país e da América do Sul. Nosso estande será inovador e bem criativo, tenho certeza que irá surpreender pois estará repleto de experiências”, avaliou o diretor-presidente da Fundação de Turismo de MS, Bruno Wendling.

“Teremos também a presença de empresários e representantes do turismo de Mato Grosso do Sul, faremos uma ativação bem legal entre os dois pavilhões do evento para chamar bastante a atenção para as nossas belezas naturais e para a cultura do Mato Grosso do Sul, além da gastronomia pantaneira que já temos levado para as feiras e eventos”, exaltou Wendling.

Ações no estande de MS

Haverá ativações gastronômicas no estande de Mato Grosso do Sul, com a presença dos chefs Marcilio Galeano e Lucas Caslu que, sempre a partir das 16h, farão um Cooking Show apresentando alguns dos pratos desenvolvidos para a Rota Gastronômica Pantaneira, como o Caldo de Piranha, Macarrão de Comitiva com Molho de Pequi e Chipa Paraguaia.

Outra ativação do turismo de Mato Grosso do Sul será um túnel de 40 metros que ficará entre os pavilhões da ABAV no Riocentro. O túnel vai oferecer uma incrível experiência audiovisual aos visitantes do evento, com vídeos e imagens projetadas nas paredes e cenografia com características da região do Pantanal.

Mato Grosso do Sul fará ainda capacitação para os agentes de viagens, com muitas informações de como o turismo se desenvolve no Estado e com argumentos de vendas para facilitar a comercialização de pacotes de viagens para o MS. As capacitações “Bonito e Pantanal, dois destinos em uma só viagem” acontece no dia 29, às 15h, na Arena Inovabilidade.